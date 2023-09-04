مجلس التعاون: تأسيس المنظمة العالمية للمياه مبادرة تؤكد ريادة المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 4:57 مساءً

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي أن إعلان المملكة عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه مبادرة تعكس جهودها المميزة. جاء ذلك عقب إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تأسيس المملكة لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض، تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي. وأوضح البديوي أن هذه الخطوة تمثل تأكيداً لدور المملكة الكبير في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية بمعالجة تحديات المياه العالمية، مشيداً بالجهود السابقة للمملكة في التنسيق لمواجهة المشاكل الناتجة عن التغيير المناخي ومنها التأثير على الموارد المائية. وبين الأمين العام أن إعلان تأسيس المنظمة العالمية للمياه، ستكون أداة قيمة في معالجة تحديات المياه العالمية، من خلال أهداف إنشائها وتمحورها في تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.

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