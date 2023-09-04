انت الان تتابع بيانات رسمية: 50 ألف رخصة بناء أُصدرت منذ بداية العام الميلادي حتى نهاية أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 5:27 مساءً

كشف المشرف العام على وكالة التراخيص والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ محمد بن إبراهيم الملحم، لـ"الخليج 365" أن مؤشرات إصدار تراخيص البناء على مستوى السعودية، وفقًا لبيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تُبيِّن نموًّا في إصدار التراخيص الإنشائية لجميع أنواع المباني. وقال: "بلغ إجمالي رُخص البناء ما يقارب 50 ألف رخصة، تم إصدارها منذ مطلع عام 2023 حتى نهاية شهر أغسطس 2023، بمتوسط تجاوز 6 آلاف رخصة شهريًّا. وتم إصدار 6556 رخصة خلال شهر أغسطس فقط، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 20% في أعداد الرخص المصدرة مقارنة بشهر يوليو 2023". وأشار إلى أن الوزارة ممثلة بالأمانات والبلديات تعمل بشكل مستمر على تطوير وتحسين إجراءات إصدار التراخيص البلدية. وتؤكد الوزارة حرصها على نشر جميع البيانات المتاحة عبر منصاتها الرسمية؛ وذلك لخدمة المجتمع ورواد الأعمال والمستثمرين؛ لتحقيق الاستفادة من تلك البيانات.

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