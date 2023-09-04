خلال 20 دقيقة.. إنقاذ حياة مقيم أُصيب بجلطة قلبية حادة في بيشة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 5:27 مساءً

تمكَّن فريق طبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة من إنقاذ حياة مقيم؛ توقَّف قلبه 10 دقائق، وإجراء تدخُّل طبي عاجل، استغرق 20 دقيقة فقط، تكلل -ولله الحمد- بالنجاح. وتفصيلاً، قالت "صحة بيشة" إن طوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة استقبل من مستشفى طرفي حالة لمقيم فلبيني الجنسية؛ تعرَّض لجلطة قلبية وتوقُّف مفاجئ لعضلة القلب. وعلى الفور أُجري للمريض الإنعاش القلبي، ثم تم تحويله لوحدة القسطرة القلبية، حيث تم فتح شريان الجذع الأيسر مع اثنين من فروعه الرئيسية، وتركيب 3 دعامات للمريض، وذلك في زمن قياسي، لم يتجاوز 20 دقيقة فقط. وأضافت "صحة بيشة": "نُقل المريض بعد ذلك للرعاية القلبية المكثفة، وخرج لاحقًا من المستشفى بحالة صحية جيدة". وأجرى العملية فريق طبي مكوَّن من الدكتور محمد مجلي استشاري القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى، والدكتور أحمد هاني أخصائي القلب، ومشرف وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى علي الصعيري. الجدير ذكره أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله أجرى 476 عملية قسطرة خلال الأشهر الستة من هذا العام 2023م، بينما استقبلت العناية القلبية ccu خلال هذه الفترة 651 مريضًا، وقُدمت خدمات علاجية في أقسام التنويم لـعدد 4431 مريضًا.

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