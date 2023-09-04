هدف لاعب الهلال "ميتروفـيتش" في مرمى الاتحاد الأجمل.. في الجولة الخامسة من دوري روشن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 5:47 مساءً

فاز هدف النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال بجائزة الهدف الأجمل في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي. وحصل الهدف الأول لمهاجم الهلال في "الكلاسيكو" أمام الاتحاد بجائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري روشن السعودي على منصة (إكس) اليوم الاثنين. ونال هدف نجم الهلال على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (133،554صوتاً) بنسبة وصلت إلى 76،3% من الأصوات متقدماً على هدف النجم الفرنسي كريم بنزيما في مرمى الهلال الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 16،7% من الأصوات فيما جاء المهاجم الغامبي محمد بادا موسى لاعب الحزم ضد النصر في المرتبة الثالثة بـ 6،9% من الأصوات. ألكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال سجل هاتريك في الكلاسيكو ضد الاتحاد

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