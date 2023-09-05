الاثنين المقبل.. "العتيبي" يرعى انطلاقة مهرجان التمور والمنتجات الزراعية بالزلفي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 5:29 صباحاً

يرعى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي يوم الاثنين المقبل مهرجان الزلفي للتمور والمنتجات الزراعية الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة خلال الفترة 11- 16 سبتمبر في استراحة البلدية للضيافة والمناسبات لمدة (6) أيام، بمشاركة مصانع التمور وشركات الإنتاج الزراعي ومزارعي المحافظة ومنتجي العسل والأسر المنتجة والمشاريع الفردية الصغيرة. والْتقى محافظ الزلفي في مكتبه، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة عبدالمحسن بن أحمد السلمان، ورئيس بلدية الزلفي مطلق بن ناصر الحثلان. وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر الاستعدادات والتحضيرات للمهرجان، واستمع محافظ الزلفي لشرح مفصل للهوية الإعلامية البصرية للمهرجان من المدير التنفيذي عبدالرحمن بن عطاالله الخضيري؛ حيث استلهمت الهوية ألوانها ورمزيتها من خلال الربط بين ما تشتهر به المحافظة من منتجات زراعية وأحد معالمها التقليدية؛ في سعي لإبراز ما تملكه المحافظة من منتجات زراعية متنوعة.

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