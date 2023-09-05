انت الان تتابع الخسائر حدثت على الأرض.. شاهد ما سقط من طائرة في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 5:39 صباحاً

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر سقوط خزان وقود خاص بطائرة إف-4 في العاصمة التركية أنقرة على ساحة تجمع للسيارات. ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية فيما لحقت أضرار بالغة بثلاث سيارات. وبينما ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن التحقيق مستمر، هبطت الطائرة المعنية بسلام. ووقع الحادث حوالى الساعة 11.30 صباحًا، وتم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء وفِرَق الشرطة إلى المنطقة، حسب "سكاي نيوز عربية". وأصدرت وزارة الدفاع بيانًا حول الحادثة، جاء فيه: "سقط جزء من طائرة مقاتلة من طراز "F-4" التابعة لقيادة قواتنا الجوية على موقف سيارات مفتوح تابع لشركة "TPAO" لسبب غير معروف، أثناء تحليقها فوق سماء أنقرة، ولم تقع إصابات في الحادث، والتحقيق جارٍ لمعرفة السبب".

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