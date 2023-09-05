انت الان تتابع تعاملات الثلاثاء.. خام برنت يستقر عند 88.95 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 5:44 صباحاً

استقر سعر خام برنت خلال تعاملات الثلاثاء دون مستوى 89 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه على مدار خمسة أيام، حقّق خلالها مكاسب تزيد على 5%. وأظهر مسح خاص صدرت نتائجه اليوم، نمو نشاط الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر خلال أغسطس، إذ تراجع مؤشر"كايشين/إس آند بي جلوبال سيرفسيز" لمديري مشتريات القطاع الخدمي، إلى 51.8 نقطة من 54.1 نقطة المسجلة في يوليو. وتتوقّع شركة تداول السلع الأساسية "ترافيجورا"، ارتفاع أسعار النفط مع صعود معدلات الفائدة، ونقص الاستثمار الذي يضغط على السوق. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر عند 88.95 دولار للبرميل، في الساعة 08:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة. وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر بصورة 0.48% أو 41 سنتاً إلى 85.96 دولار للبرميل، هذا ولم تتم تسوية العقود أمس؛ نظراً لعطلة السوق الأمريكية.

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