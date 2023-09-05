انت الان تتابع أبرزها منع المخالفة للشريعة.. 5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 5:48 صباحاً

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ضوابط اختيار وتسجيل الأسماء. وأوضحت الأحوال المدنية أن هناك 5 ضوابط يمكن الاستعانة بها عند اختيار الأسماء، وهي: جواز تسجيل الاسم معرفاً بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع مثل العنود والوليد. وتابعت في إنفوجرافيك على منصة "إكس"، أنه يجوز تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب "السيد"، ولا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم "المعروف بكذا"، ولا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة: "قمر الزمان"، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية "عبد الرسول".

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