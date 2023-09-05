ضبط قائد شاحنة مخالف بطريق سريع في تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 5:55 صباحاً

ضبطت دوريات المرور بمنطقة تبوك، قائد شاحنة ارتكب مخالفة مرورية في أحد الطرق السريعة، معرّضاً حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر. وقام قائد الشاحنة بالدوران والانتقال من طريق لآخر بطريق خالد بن الوليد، على الرغم من منع قائدي الشاحنات الثقيلة الالتفاف أو الدوران بالطرق السريعة؛ بسبب خطورة ذلك التصرف. وأعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه جرى ضبط قائد الشاحنة وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

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