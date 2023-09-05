"الفراج" يكشف أسباب تعثر صفقتيْ انتقال محمد صلاح وراموس للاتحاد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 8:20 صباحاً

كشفت تقارير إعلامية عن أسباب تعثر صفقتيْ انتقال المصري محمد صلاح، والإسباني سيرجيو راموس، إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال وليد الفراج عبر برنامج "أكشن مع وليد": "كان من المفترض أن يُنهي الاتحاد التعاقد مع راموس في وقت مبكر؛ لكنه واجَهَ مشكلة في السعر المحدد للصفقة، وحاولت الإدارة تخفيض مبلغ الصفقة، واستمرت المفاوضات هكذا لفترة". وتابع الفراج: "خلال هذا الوقت بدأ مسؤولو الاتحاد في البحث عن مدافع بديل، بسعر أقل، وعندما علم راموس بالأمر؛ أبلغ وكيلُ أعماله مسؤولي الاتحاد في لندن برفضه الانتقال للسعودية، وأن اللاعب سينضم إلى إشبيلية بسعر أقل". وبالحديث عن مفاوضات محمد صلاح أفاد الإعلامي قائلًا: "محمد صلاح موافق على عرض الاتحاد وغير ممانع، ورئيس ليفربول يجد أن العرض السعودي مناسب، ولكن النادي الإنجليزي يخشى من ردة الفعل الجماهير من رحيل اللاعب".

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