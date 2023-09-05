انت الان تتابع "محور الهرم".. "ضمك" يعلن تعاقده رسميًّا مع المصري طارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 8:27 صباحاً

أعلن نادي ضمك أمس الاثنين، تعاقده رسميًّا مع المصري طارق حامد، لاعب وسط نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكتب "ضمك" على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "طارق حامد محور الهرم"، ونشَر فيديو لمشوار اللاعب وعلق عليه: "التاريخ جانا، طارق حامد". يذكر أن اللاعب المصري كان خارج حسابات البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد، عقب تعاقد الفريق مع لاعبي وسط البرازيلي فابينهو، قادمًا من ليفربول، والفرنسي نغولو كانتي من تشيلسي. وبدوره قام الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة "إكس" بتقديم الشكر لطارق حامد عن الفترة التي قضاها برفقة الفريق. وكان طارق حامد صاحب الـ34 عامًا، قد انضم إلى صفوف الاتحاد في يوليو 2022؛ حيث شارك مع الفريق في 28 مباراة، وحقق معه دوري روشن السعودي، وكأس السوبر السعودي.

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