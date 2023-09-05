خلال أغسطس.. "أمانة جدة" ترصد 3.933 مخالفة للمباني في عدد من الأحياء

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محمد بن مسعود - الدمام - رصدت أمانة محافظة جدة خلال شهر أغسطس الماضي 3.933 مخالفة للمباني في عدد من الأحياء، في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وبيّنت الأمانة أن المخالفات التي جرى رصدها، تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة، وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

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