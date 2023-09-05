احتُجز داخل غرفة بمنزله المحترق.. "سلمان الطبية" تنقذ رئة شاب من عوالق كربونية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 8:49 صباحاً

تمكنت الفرق الطبية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، من إنقاذ شاب تعرَّض لالتهاب رئوي حاد نتيجة استنشاق كميات كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون. وتعود التفاصيل إلى استقبال طوارئ المستشفى الرئيس بالمدينة الطبية لحالة وصلت عن طريق الدفاع المدني لشاب تعرَّض منزله لحريقٍ واحتجز داخل إحدى غرف المنزل؛ ما أدّى إلى استنشاقه كميات كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون. وبيّن تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أنه وعلى الفور تمّ نقل المصاب بوساطة الفرق الطبية لإجراء منظار رئوي لإزالة العوالق الكربونية داخل الجدار الرئوي، استغرقت أقل من ساعتين تكللت بالنجاح، ولله الحمد، مشيراً إلى أن حالة المصاب استقرت، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة. يُذكر أن طوارئ مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنوّرة استقبلت 159292 مستفيداً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م.

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