انت الان تتابع السفارة بالكويت تدعو السعوديين هناك إلى سداد فواتير الكهرباء قبل السفر للخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شدّدت سفارة المملكة في الكويت على جميع المواطنين المقيمين في دولة الكويت، بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة، وذلك قبل السفر خارج الكويت.

وأوضحت السفارة أن السداد يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أصدرت إعلامًا أمنيًا بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح؛ بضرورة الربط بين الجهات الحكومية، ينصّ على أن وزارة الداخلية ستبدأ بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل المغادرة ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 2023/9/1.

وقالت "الداخلية" الكويتية: بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة الداخلية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب قبل مغادرة البلاد، تعلن وزارة الداخلية عن البدء بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل مغادرة البلاد ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 2023/9/1.

وأضافت: يجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد أياً كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد فواتير الكهرباء والماء المستحقة عليه، وذلك عن طريق عمليات الدفع الإلكتروني على تطبيق وزارة الكهرباء والماء أو تطبيق "سهل" أو مراجعة المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي.