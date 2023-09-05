انت الان تتابع حماية للمصالح الحيوية.. تنظيم جلسة توعوية عن الأمن السيبراني بمقر "الصناعات العسكرية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 10:45 صباحاً

نظّمت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، ممثلة بإدارة الأمن السيبراني، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، جلسة توعوية في مجال الأمن السيبراني في مسار "القادة"، برعاية من رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي، وحضور نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقطاع الاتصال المؤسسي والتسويق علي بن هزاع المطيري. واستهدفت الجلسة فئة القيادات والمديرين التنفيذيين في المؤسسة، وأقيمت بمقر المؤسسة الرئيس في الرياض. واشتملت الجلسة على عرضٍ لمفاهيم عامة حول مخاطر الأمن السيبراني، وتوضيح أهميته على المستوى الوطني، فضلاً عن مهام ومسؤوليات الجهات والأفراد نحوه ضمن إطار ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. يُذكر أن المؤسسة تحرص على تعزيز ورفع مستوى وعي منسوبيها فيما يتعلق بالأمن السيبراني، ويأتي هذا التعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني باعتبارها الجهة المختصة بكل ما يتعلق به في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للمملكة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، وبناء القدرات الوطنية المتخصّصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد المعايير المهنية وتنفيذ الاختبارات القياسية ذات العلاقة، علاوة على تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأمن السيبراني.

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