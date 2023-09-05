انت الان تتابع 35 يومًا ولا أثر له بجازان.. "سلطان عبسي" اختفى وذووه يناشدون البحث عنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 10:49 صباحاً

ناشدت أسرة الشاب سلطان يحيى عبسي من محافظة صبيا بمنطقة جازان، الجميع مساعدتهم في البحث عن ابنهم الذي اختفى قبل 35 يومًا دون أن يجدوا له أثرًا، مع استمرارهم في البحث عنه في مختلف المواقع. وأشارت الأسرة إلى إصابة المتغيب "سلطان" باعتلالات نفسية؛ حيث سَبَق أن تَغَيّب عن المنزل قبل مدة وعُثِر عليه في منطقة مكة المكرمة. وناشدت الأسرة مَن يجده أو سَبَق أن شاهده في أي موقع، أن يتواصل معهم على رقم الجوال (0557359386).

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