انت الان تتابع "منشآت" تُطلق جولة التجارة الإلكترونية بمركز دعم المنشآت بجدة.. من 4 إلى 6 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 10:54 صباحاً

انطلقت أمس جولة التجارة الإلكترونية التي تنظّمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، خلال الفترة من 4 - 6 سبتمبر 2023، بمشاركة مجموعة من الخبراء ومقدّمي الخدمات والمتخصّصين في التجارة الإلكترونية، وذلك بمركز دعم المنشآت بجدة. وتتضمن الجولة جلسات حوارية يقدمها عددٌ من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، من شأنها إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرُّف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً. وتعمل "منشآت" خلال الجولة على تقديم 10 ورش تدريبية في محافظة جدة، من أبرزها: "الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية"، و"التميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية"، و"التسويق الرقمي"، و"تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية"، وحلول الدفع في التجارة الإلكترونية". يُذكر أن "منشآت" أتاحت التسجيل للمهتمين في جولة التجارة الإلكترونية التي تقدّم خدماتها بشكل مجاني للمستفيدين، وذلك حرصاً على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية من خلال مبادرات وبرامج متخصّصة.

كانت هذه تفاصيل خبر "منشآت" تُطلق جولة التجارة الإلكترونية بمركز دعم المنشآت بجدة.. من 4 إلى 6 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.