شاهد.. "بنزيما" بالزي السعودي في حفل قرعة كأس العالم للأندية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 11:47 صباحاً

ظهر النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد، خلال الحفل المقام لإجراء قرعة كأس العالم للأندية، مرتديًا الزي السعودي. وتستضيف جدة، اليوم، مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل. وتقام مراسم القرعة بعد قليل بمدينة جدة، وسيتم بثها في جميع أنحاء العالم عبر المنصات الرقمية للاتحاد الدولي لكرة القدم. ويسحب مراسم القرعة، الإيفواري يايا توريه أسطورة مانشستر سيتي، ومناف أبو شقير لاعب اتحاد جدة السابق. ويشارك في النسخة القادمة، 7 أندية؛ هي: اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، أوراوا ريد دياموندز بطل آسيا، الأهلي المصري بطل إفريقيا، ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، مانشستر سيتي بطل أوروبا، بجانب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعدُ. ويفتتح ممثل الوطن "الاتحاد"، منافسات كأس العالم بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور الأول يوم 12 ديسمبر. ويلعب الفائز من مواجهة الاتحاد وأوكلاند، ضد أحد أندية الأهلي وأوراوا ريد دياموندز وليون في الدور الثاني، بينما يلعب الفريقان الآخران ضد بعضهما في المواجهة الأخرى. أما مانشستر سيتي وبطل أمريكا الجنوبية يلعبان في مونديال الأندية، بدايةً من نصف النهائي، على أن يقام اللقاء النهائي يوم 22 ديسمبر.

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