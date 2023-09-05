"جوتيريش" يدعو العالم إلى جعل إفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 11:55 صباحاً

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (الثلاثاء)، العالم إلى جعل إفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة. وقال "جوتيريش"، خلال كلمة ألقاها في قمة المناخ الإفريقية، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي: "قد تكون الطاقات المتجددة المعجزة الإفريقية.. يجب أن نعمل معًا حتى تصبح إفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة"، وفقاً لـ"فرانس برس". ودعا المسؤول الأممي قادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون نهاية هذا الأسبوع في الهند، إلى تحمّل مسؤولياتهم في مكافحة تغير المناخ.

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