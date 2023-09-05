خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي.. حول تعزيز علاقات البلدين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 1:41 مساءً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة شفهية، للرئيس لازاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك. وقام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال الرئيس تشاكويرا له، في القصر الرئاسي بالعاصمة ليلونغوي، اليوم. ونقل "قطان" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية ملاوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله و تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. وأكد تشاكويرا دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام. وحضر الاستقبال، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية زامبيا، يزيد الدريويش. من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية بجمهورية ملاوي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار قطان، دعم بلادها للمملكة العربية السعودية في استضافتها لمعرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض، وترحيب الرئيس وجمهورية ملاوي بعقد المملكة القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة". من جهته، عبر المستشار قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يترجم العلاقات الوطيدة بين البلدين.

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