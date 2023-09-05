"محلي عفيف" يناقش الحاجة لتنفيذ طريق يربط المحافظة بجنوب المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 2:08 مساءً

ترأس محافظُ ‫عفيف عبدالله بن محمد الشرافا، اليوم؛ جلسةَ المجلس المحلي الأولى للعام ١٤٤٥هـ، والتي شهدت مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع. وناقش المجلس مدى الحاجة إلى تنفيذ طريق يصل المحافظة بجنوب المملكة يكون مساره عن طريق عفيف - الحوميات "طريق البرزة"، وصولًا إلى طريق "خميس مشيط - بيشة - الرين". وتطرّق المجلس إلى مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي، وصيانة الطرق ومهرجان جمعية الثروة الحيوانية تحت إشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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