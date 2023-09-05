انت الان تتابع "الهجرة الدولية": "7,1" مليون سوداني نزحوا داخل البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 2:31 مساءً

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم "الثلاثاء"، أن نحو "7.1" مليون شخص نزحوا داخليًّا في السودان، وأن أكثر من نصفهم نزحوا حديثًا في أعقاب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي؛ بحسب ما أوردت "رويترز". وتوقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، وصول أكثر من "1.8" مليون شخص من السودان، إلى 5 دول مجاورة بحلول نهاية العام الجاري. وطالبت المفوضية بجمع مليار دولار لمساعدة الفارّين، وسط تقارير بشأن ارتفاع معدلات الأمراض والوفيات.

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