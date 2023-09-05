"الحمدان" يتفقّد خيمة عروض المزارعين بمهرجان تمور الأفلاج

وقف مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج محمد الحمدان، اليوم الثلاثاء، على جاهزية خيمة عروض المزارعين بمهرجان الأفلاج للتمور واليسر، التي تنطلق فعالياته مساء غد الأربعاء، ويستمرّ على مدار أربعة أيام.

وهيّأ مكتب البيئة والمياه والزراعة، خيمة تحوي 57 ركنًا، لعرض 13 صنفًا من التمور تنتجها 800 ألف نخلة بالأفلاج؛ أشهرها: الخلاص، والصقعي، والنبت، والصفري، والسري، والقطارة، وخلاصة فارس، وخلاص الشيوخ، وأم قوز، والهلالي، والمجدول، والشيشي، بالإضافة إلى عروض اليسر والعسل.