"السديس": رعاية خادم الحرمين لحفل تكريم الفائزين في "مسابقة الملك عبد العزيز" تعكس عناية الدولة بكتاب الله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 4:46 مساءً

أكّد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، لحفل تكريم الفائزين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ43 بالمسجد الحرام؛ تعكس عناية القيادة الرشيدة، أيدها الله، بكتاب الله تعالى. وأشاد الدكتور السديس بالنجاحات التي حقّقتها مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها 43، مؤكدًا أنّ الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة ومقدمة أولويات ولاة أمر هذه البلاد المباركة، حفظهم الله. وأكّد أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، تُجسّد الاهتمام بالقرآن الكريم وتعظيمه، منوهًا إلى ما تنعم به بلادنا المباركة من أمن وأمان واستقرار، بفضل رعايتها للقرآن الكريم والسنة النبوية، عملًا وتطبيقًا. ويكرم الأمير بدر بن سلطان‬⁩ بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نيابة عن ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩، حفظه الله، غدًا؛ الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ43 بالمسجد الحرام.

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