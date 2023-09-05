"غلام": تأسيسُ المملكة لمنظّمة عالمية للمياه قرارٌ حكيم يعكس اهتمامها الدائم بالتحديات المتعلقة بالمياه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 5:07 مساءً

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام: إن تأسيسَ المملكة لمنظمة عالمية للمياه، قرارٌ حكيم يعكس اهتمامها الدائم بالتحديات المتعلقة بالمياه. وأضاف: "نسعى من خلال المراكز والبرامج الإقليمية "الاستمطار، التغير المناخي، الحدّ من العواصف الرملية"، إلى تحقيق مستهدفات مبادرتَي: السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، وأهداف المنظمة العالمية للمياه، من خلال البرامج والأبحاث والدراسات التي تساهم في توفير مصادر مائية جديدة، وإيجاد بدائل مستدامة، وتخفيف مظاهر التصحر والجفاف". وكان ولي العهد‬⁩ رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أعلن عن تأسيس المملكة لمنظمةٍ عالمية للمياه مقرّها الرياض، تهدف لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها؛ سعيًا لضمان استدامة موارد المياه، وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.

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