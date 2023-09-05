انت الان تتابع بيشة.. ولادة قيصرية معقدة تُنقذ حياة أم وجنينها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 5:09 مساءً

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في إجراء ولادة قيصرية معقدة لسيدة كانت تعاني من تقدم المشيمة أسفل الجنين مع التصاقها بجدار الرحم واحتمال اختراقها له. وقالت "صحة بيشة" إن المريضة حضرت للمستشفى بنزيف حاد وهي حامل في الشهر التاسع ولم تكن تتابع في المستشفى سابقاً، وتم السيطرة على النزيف وعمل الفحوصات اللازمة بما فيها أشعة الرنين المغناطيسي والذي أكد تقدم المشيمة والتصاقها بجدار الرحم. وأضافت "صحة بيشة" أنه اُجريت العملية وتمت ولادة الجنين بصحة جيدة وولادة المشيمة كاملة واستئصال جزء من الرحم الذي كان ملتصقاً بالمشيمة، مع إعادة إصلاح الرحم ليكون جاهزاً للحمل مرة أخرى. وأضافت "صحة بيشة" أنه تم نقل المريضة إلى قسم العناية المركزة حيث تلقت العناية اللازمة لفترة ما بعد العملية وخرجت من المستشفى بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية وهي وطفلها بحالة مستقرة. الجدير بالذكر أنه وخلال شهر أغسطس 2023م، تم استقبال 4477 مستفيداً في طوارئ المستشفى بالإضافة إلى استقبال 3620 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 788 فيما تم إجراء 437 عملية جراحية.

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