واشنطن تؤكد دعمها لحرية وأمن الشعب الفلسطيني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 5:31 مساءً

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، اليوم (الثلاثاء) دعم الولايات المتحدة للتدابير الرامية إلى تعزيز الحرية والأمن، وتحسين حياة الشعب الفلسطيني، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان. وأوضحت الوزارة أن "بلينكن" والرئيس عباس بحثا الدعم لحل الدولتين، ومعارضة الإجراءات التي تهدد هذا الحل. وأشارت إلى أنهما ناقشا أيضاً العنف المستمر في الضفة الغربية المحتلة.

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