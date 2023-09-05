شكرا لقرائتكم حميدان التركي في مقطع صوتي: أحتاج دعواتكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت أروى حميدان التركي مقطع فيديو يتحدث فيه والدها المعتقل في السجون الأمريكية، والذي ناشد فيه المواطنين الدعاء له.

زيارة حميدان التركي

وقال حميدان التركي في الفيديو المنشور على حساب ابنته أروى على منصة “إكس” إنه سعيد بزيارة بناته له في السجن، معربًا عن سعادته للغاية بهذه الزيارة واللقاء.

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وأضاف “أسأل الله العظيم أن يتم علي برحمته وفضله وأن يردني ردًا جميلًا جابرًا للخاطر”، موجهًا الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين والسفارة السعودية في واشنطن لتيسير زيارة بناته له

من جانبها، علقت أروى حميدان التركي على هذا الفيديو بالقول “قرة عيني”.

دعوات المغردين

وقد تفاعل العديد من المغردين مع الفيديو داعين الله أن يفك أسره ويعيده إلى أسرته في أقرب حال، فقالت رنين فهد “الله يفك أسره ويرجعه لكم وللوطن بالسلامة”.

وأضافت ورد “يا رب ما يعجزه شي أن يجبر خاطركم بلقائه عاجلًا غير آجل”.

وأشارت رهف “عسى ربي يفرج عنه ويفك أسره عاجلاً غير آجل ويقر عينكم بشوفته في أرض الوطن المبارك سالمًا معافى يا كريم”.

وقال أحمد الباز “أسأل الله أن يُعجل لك بالفرج وإطلاق سراحك عاجلًا غير آجل.. حفظك الله ورعاك”.