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صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن اكتمال بيع حصته البالغة 10.92٪، التي تعادل 8،186،455 سهماً في شركة الغاز والتصنيع الأهلية (“غازكو” أو “الشركة”)، وذلك من خلال صفقة بيع خاصة، بقيمة 491.19 مليون ريال سعودي.

شراء حصة صندوق الاستثمارات

وقامت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مديراً بشراء الحصة لصناديقها الاستثمارية المدارة من قبلها ومحافظ عملائها.

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وأكد مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة إياس الدوسري، أن هذه الصفقة تأتي ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتدوير رأس المال عبر بيع حصص في الشركات الناضجة المملوكة للصندوق وإعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي، وتعكس هيكلة الصفقة عمق قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين في السوق المالية .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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