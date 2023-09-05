شكرا لقرائتكم القبض على 5 مروجين للمخدرات في نجران والمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة منطقة نجران على 3 أشخاص؛ لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

تفاصيل الضبطيات

وقال الأمن العام في منشور على منصة إكس: إن شرطة منطقة نجران قبضت على 3 أشخاص؛ لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

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ولفت الأمن العام إلى أنه ضبط بحوزتهم هواتف متنقلة وبندقية هوائية ومبلغ مالي.

أوضح الأمن العام أنه تم إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

مروج الشبو في المدينة المنورة

كما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.