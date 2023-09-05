مكتب بيئة جدة وجمعية البر يُنظّمان فعالية لتوعية الطلاب بالمحافظة على البيئة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 6:44 مساءً

أعلن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن مكتب الوزارة نظم مع قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع منطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع جمعية البر بجدة، فعالية توعوية للمحافظة على البيئة، وتقديم شتلات زراعية بمدارس أنجال الصفوة بجدة. وقال "الشيخ" إنه جرى خلال الفعالية تقديم ورشة عمل للطلاب عن رعاية النباتات والمحافظة عليها، وشملت توعية الطلاب بيئيًّا، من خلال الألعاب والأنشطة التفاعلية المصاحبة. وأوضح حسين كمال فلمبان، مدير قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن الهدف الرئيسي لهذا اليوم هو تعزيز الوعي بأهمية العمل الخيري، وتشجيع المزيد من الأفراد على المشاركة الفعالة في بناء مجتمع أكثر إنسانية وتلاحمًا. وشدَّد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، على حرص الإدارات ومكاتب الوزارة بمحافظات المنطقة على تنفيذ العديد من الفعاليات احتفاء باليوم العالمي للعمل الخيري في الخامس من سبتمبر من كل عام، وهو مناسبة تذكرنا بأهمية التفاني والإلهام الذي يقدمه العاملون في المجالات الخيرية لخدمة المجتمع.. فالعمل الخيري ليس مجرد تقديم المساعدة المادية، بل هو عبور إلى عالم من الإيجابية والتفاؤل؛ إذ يمكن للجميع المساهمة بمختلف طاقاتهم ومهاراتهم لصالح الآخرين.

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