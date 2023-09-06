انت الان تتابع بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.. المغربي "رومان سايس" شبابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 7:44 مساءً

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم الثلاثاء تعاقده رسميًّا مع رومان سايس، قائد منتخب المغرب، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من السد القطري. وقال النادي في بيان، نشره عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا): "وقَّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خليف الهويشان رسميًّا عقد انضمام اللاعب الدولي المغربي رومان سايس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من نادي السد القطري". وتمنت الإدارة الشبابية للاعب التوفيق في مسيرته مع شيخ الأندية.

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