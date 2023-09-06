انت الان تتابع وزارة الرياضة تؤكد : ملعب الأمير فيصل بن فهد يستضيف المباريات حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 8:10 مساءً

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة أن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض سيستمر في استضافة المباريات حتى نهاية الموسم الجاري. المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة رجاء الله السلمي وقال الدكتور رجاء الله السلمي المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة عبر منصة (إكس) : "إشارةً إلى ما تم تداوله حول ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.. أود الإيضاح أن الملعب سيكون مستمرًا في استضافة المباريات حتى نهاية الموسم". وتأتي تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة ردًا على الأنباء المتداولة بأن الهلال طلب خوض مبارياته على ملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر بسبب إغلاق ملعبي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض للإصلاحات استعدادًا لاستضافة كأس أمم آسيا 2027. يُشار إلى أن الملعب يستضيف مباريات أندية الهلال والشباب والرياض في المسابقات الكروية.

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