انت الان تتابع "الجبير" يرأس وفد السعودية المشارك في أعمال القمة الإفريقية للعمل المناخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، وفد المملكة المشارك في أعمال القمة الإفريقية للعمل المناخي، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي، وبحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجبير" يرأس وفد السعودية المشارك في أعمال القمة الإفريقية للعمل المناخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.