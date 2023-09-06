"الجبير" يلتقي وزير خارجية كينيا ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 9:36 مساءً

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، وزير الخارجية في جمهورية كينيا الدكتور ألفريد موتوا، وذلك على هامش أعمال القمة الإفريقية للعمل المناخي المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات بما فيها البيئة والتغير المناخي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة. وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

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