خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفهية للرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، إلى فخامة النقيب إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وتفصيلاً، قام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامة الرئيس له بالقصر الرئاسي اليوم، في العاصمة واغادوغو.

ونقل المستشار "قطان" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب بوركينا فاسو بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد فخامة الرئيس الانتقالي خلال اللقاء دعم بلاده الكامل لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معربًا عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.

عقب اللقاء، أكدت وزيرة الخارجية خلال مؤتمر صحفي، أن بوركينا فاسو تؤكد دعمها للمملكة العربية السعودية في استضافتها لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، كما عبّرت عن ترحيب فخامة الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو بعقد المملكة هذا العام القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة".

من جهة أخرى، عبّر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يترجم العلاقات الوطيدة بين البلدين.