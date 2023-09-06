انت الان تتابع "قطان" يبحث مع وزيرة الخارجية في بوركينا فاسو العلاقات الثنائية بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 10:18 مساءً

التقى المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان وزيرة الخارجية في بوركينا فاسو أوليفيا روامبا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري.

كانت هذه تفاصيل خبر "قطان" يبحث مع وزيرة الخارجية في بوركينا فاسو العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.