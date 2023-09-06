انت الان تتابع ميسي و"المونديال المزور".. "فان دايك" يرد على مدرب هولندا السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 8:59 صباحاً

ردّ مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، بقوة، على مدرب منتخب هولندا السابق لويس فان خال، بعد أن ادعى أن كأس العالم 2022 تم تزويرها لصالح ليونيل ميسي والأرجنتين؛ مشيرًا إلى أنه يخالفه الرأي. ونقلت شبكة "ESPN"، الثلاثاء، عن فان خال قوله: لا أرغب في التحدث عن المونديال الماضي وما حدث فيه، إذا رأيتَ كيف سجلت الأرجنتين الأهداف وكيف نسجل الأهداف، وكيف تجاوز بعض لاعبي الأرجنتين الحدود ولم تتم معاقبتهم؛ فأعتقد أن كل هذا مجرد لعبة مخطط لها مسبقًا. وأضاف فان خال: أعني كل ما أقوله بذلك، هل كان على ميسي أن يصبح بطلًا للعالم؟ أعتقد ذلك، نعم. بدوره -وفق موقع "سبورتس كيدا"- رد فان دايك على مدرب منتخب هولندا السابق: يمكن لفان خال أن يقول ما يحلو له؛ لكنني لا أتفق مع وجهة نظره، فأنا غير مقتنع بما يقول، ولا أستطيع أن أشاركه هذا الرأي، حتى المنتخب الهولندي لا يتبنى نفس الفكرة.

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