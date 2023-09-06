انت الان تتابع ثاني كبرى مدن بريطانيا تعلن إفلاسها.. ماذا حدث في برمنغهام؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 9:01 صباحاً

أعلنت مدينة برمنغهام، ثاني كبرى المدن في بريطانيا إفلاسها فعليًّا، الثلاثاء، وأوقفت جميع النفقات غير الضرورية بعد أن صدرت لها مطالبات بالمساواة في الأجور يصل مجموعها إلى 760 مليون جنيه إسترليني (956 مليون دولار). وقدّم مجلس مدينة برمنغهام، الذي يقدم الخدمات لأكثر من مليون شخص، إشعارًا بموجب المادة 114، الثلاثاء، لوقف جميع النفقات باستثناء الخدمات الأساسية؛ ذاكرًا في تقرير الإشعار أن العجز نشأ بسبب صعوبات في دفع ما بين 650 مليون جنيه إسترليني (حوالى 816 مليون دولار) و760 مليون جنيه إسترليني (حوالى 954 مليون دولار) في مطالبات مساواة الأجور. وتتوقع المدينة الآن أنها ستعاني من عجز قدره 87 مليون جنيه إسترليني (109 ملايين دولار) للسنة المالية 2023- 24. ووفق شبكة سي إن إن الأمريكية، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للصحفيين، الثلاثاء: "من الواضح أن المجالس المنتخبة محليًّا هي التي تدير ميزانياتها الخاصة"؛ مضيفًا أن الحكومة "تتعامل معهم بانتظام لتحقيق هذه الغاية، وأعربت عن قلقها بشأن ترتيبات إدارتهم، وطلبت تأكيدات من رئيس المجلس بشأن الاستخدام الأمثل لأموال دافعي الضرائب".

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