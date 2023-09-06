شكرا لقرائتكم إغلاق طريق “جدة – المدينة” غدًا لإزالة جسر مشاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إغلاق طريق المدينة المنورة مابين شارع قريش جنوباً وشارع عمر عبدالجبار شمالاً مؤقتاً، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة.

إغلاق مؤقت

وأوضحت الأمانة عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه سيجرى إغلاق الطريق وعمل تحويلات مرورية مؤقتة؛ ابتداءً من الساعة 3 صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023 حتى الساعة 11 صباح الجمعة، وذلك لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.

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تنبيه لقائدي المركبات

وأوصت قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة؛ وهي طريق الخدمة المؤدي إلى شارع قريش للمتجهين إلى الشمال، وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبدالجبار للمتجهين إلى الجنوب، أو استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.