شكرا لقرائتكم معلم يساعد طالباً مقعداً بمشاركة زملائه في لعبة كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ظهر معلم في مقطع فيديو وهو يساعد طالباً مقعداً لمشاركة زملائه في لعبة كرة القدم وسط فرحة وبهجة من الجميع.

المعلم يساعد الطفل

ووثق الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعلم وهو يدفع الكرسي المتحرك للطالب ناحية الكرة.

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أجواء من البهجة والسعادة

وظهر الطالب وهو في قمة السعادة ويدفع بيده العجلة مع المعلم نحو الكرة لمشاركة أقرانه اللعب، وسط أجواء رياضية سعيدة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع وأشادوا بتصرف هذا المعلم واللفتة الإنسانية التي قام بها وأثنوا على هذا السلوك الإنساني من المعلم تجاه الطفل.