شكرا لقرائتكم “المياه الوطنية” تنفذ خطوط مياه رئيسية في الرياض بتكلفة 84 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المياه الوطنية، انتهاءها مؤخراً من تنفيذ خطوط مياه رئيسية بأقطار متنوعة، وبأطوال بلغت أكثر من (34) كيلومترًا طوليًا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (84) مليون ريال، لدعم منظومة التوزيع اليومية شمال مدينة الرياض.

تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية

وبينت الشركة أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لمنظومة التوزيع اليومية لعددٍ من أحياء شمال مدينة الرياض، شملت أحياء القيروان والعارض والياسمين والنرجس والغدير والمحمدية والنزهة والتعاون والمصيف والمروج والملك فهد والنخيل. مبينة أن المشروع يأتي ضمن المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينة الرياض.

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مشاريع البنى التحتية

وأضافت الشركة أنها تواصل جهودها وبخطى متسارعة لتنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع دعم البنى التحتية وكفاءة العمليات التشغيلية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه وفق النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها العاصمة الرياض، تحقيقاً لمستهدفات استراتيجيتها في تقديم خدمات مياه مستدامة وفق رؤية المملكة 2030.