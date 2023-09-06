شكرا لقرائتكم جامعة الأميرة نورة تُنظِّم يوم المهنة 2023 بشعار طموح متجدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - برعاية وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، تُنظِّم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، يوم المهنة 2023م، خلال الفترة 11 حتى 13 سبتمبر 2023، تحت شعار “طموح متجدد نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني”، بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والأهلي، يمثلون عدة مجالات مختلفة منها قطاع المال، والأعمال، والتقنية، بالإضافة للقطاع الطبي، وذلك في مركز المؤتمرات بالجامعة.

يوم المهنة 2023

وتهدف فعالية يوم المهنة 2023م ومعرض التوظيف والبرنامج المصاحب لها، إلى التعريف باحتياجات سوق العمل، وخلق حلقة تواصل بين مقدمي الفرص الوظيفة والباحثين عنها من الجنسين، من خلال تقديم (22) جلسة علمية وإرشادية بشكل فردي أو مجموعات، بمشاركة (95) متحدثًا، و(9) ورش عمل وجلسات علمية، إضافة إلى (13) دورة تدريبية، إذ حرصت الجامعة على استقطاب عدد من الجهات المتخصصة في تمكين وتأهيل الخريجين والخريجات لسوق العمل، سعيًا إلى تحقيق هدفها وفق أجود المعايير والخدمات.

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فن الحصول على الوظيفة

وستتناول ورش العمل، والجلسات، والمساحات الحوارية عددًا من المحاور المختلفة، منها: (تأثير علم البيانات في العمل المؤسسي والتحول الرقمي، خطوات تأسيس العمل التجاري، التعريف بالشهادات الاحترافية ومهن المستقبل). إضافة إلى فن الحصول على الوظيفة الأولى، والطريق نحو كادر بشري منافس عالميًا، ومهارات القيادة واتخاذ القرار، إلى جانب عرض مشاركات الجلسات الحوارية بعنوان (كوادر من أجل الأثر والتميُّز والإبداع في المجالات العلمية ودورها نحو العالمية).

الجدير بالذكر أنَّ يوم المهنة يُعقد سنويًا بتنظيم من مركز الدعم الطلابي والمهني، امتدادًا لجهود جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، للمساهمة في تحقيق عدد من الركائز الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية ضمن الرؤية المملكة 2030، لتمكن أبناء وبنات الوطن، لسوق العمل انطلاقًا من أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية 2025 “كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني”.

وللتسجيل كزائر أو باحث عن فرصة وظيفية عبر الرابط التالي:

https://career-day.pnu.edu.sa/home