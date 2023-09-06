اتفاقية بين "إغاثي الملك سلمان" والهلال الأحمر الكويتي لصالح مرضى السرطان بالسودان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 10:32 صباحاً

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم في مقر المركز، برنامج تعاون مشترك مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لتقديم الجمعية مساهمة مالية بقيمة مليون دولار أمريكي لتأمين الأدوية الطبية لمرضى السرطان في السودان الشقيق. وقد وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها برجس حمود البرجس، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي. ويهدف البرنامج المشترك إلى دعم الجهود الإنسانية المقدمة لجمهورية السودان؛ من خلال المساهمة في تأمين الأدوية الطبية لمرضى السرطان، إلى جانب توفير حقائب النظافة الشخصية التي سيتم شراؤها وشحنها من المملكة إلى ميناء بورتسودان.

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