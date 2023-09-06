انت الان تتابع توقف قلبها 3 دقائق.. تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضة حاملاً في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 10:53 صباحاً

استطاع فريق طبي في منطقة نجران إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة مريضة حامل في شهرها التاسع، توقف قلبها لمدة 3 دقائق، في عملية جراحية استمرت لمدة ساعتين تمّ فيها توليدها وتكللت بالنجاح. وأوضحت وزارة الصحة في نجران، أن فريق تخدير القلب بمركز الأمير سلطان للقلب بمستشفى الولادة والأطفال، استقبل مريضة تعاني اعتلالاً بعضلة القلب كشفها الفحص السريري والذي بيّن وجود تسارع شديد بنبضات القلب؛ ما أدّى إلى توقف قلبها، ليقرّر الفريق بشكلٍ عاجل عمل تدخل بصدمات كهربائية لإنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة مع الاستمرار في إعطائها الأدوية الداعمة للحياة. وبعد استقرار الحالة الصحية نقلت إلى قسم العمليات وتم إجراء عملية قيصرية آمنة، وضعت من خلالها مولودها حياً وبصحة جيدة وتم نقله إلى وحدة حديثي الولادة. وأكّد الفريق الطبي أن المريضة تلقت العلاج والمتابعة الطبية في قسم التنويم لحين مغادرتها ومولودها بالسلامة من المستشفى. وأشار الفريق أن اعتلال عضلة القلب مع الحمل من الأمراض التي قد تؤدي إلى التوقف المفاجئ للقلب والذي يمثل استغلال عامل الوقت فيه أهمية كبيرة لإنقاذ حياة الأمهات والمواليد. جديرٌ بالذكر أن مستشفى الولادة والأطفال استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 33591 حالة مريضة في أقسام العيادات الخارجية و53422 حالة في أقسام الطوارئ، وبلغ عدد المواليد 3582 مولوداً، وتمّ إجراء 1747عملية جراحية و7406 حالات لأقسام التنويم، وإجراء 360833 فحصاً مخبرياً و24831 فحصاً إشعاعياً.

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