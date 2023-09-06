"اللعبة مكشوفة".. حملة توعوية لرفع ثقافة المجتمع حول أهمية تعظيم "الملكية الفكرية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 11:01 صباحاً

أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حملة توعوية عنوانها "اللعبة مكشوفة" التي تهدف إلى رفع ثقافة المجتمع حول أهمية تعظيم الملكية الفكرية، واحترام ملكيات المبدعين والمبدعات، والدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الإبداع وتعزيز الابتكار القائم عليها. وأكدت الهيئة عبر الحملة، أن هناك قوانين وتشريعات تحمي حقوق المبتكرين والمبدعين، ووضّحت أهمية التقدم عبر قنوات الهيئة للحصول على حماية لملكياتهم الفكرية بمختلف المجالات؛ لضمان حمايتهم، وأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية في زمن السرعة أصبح واضحًا ومكشوفًا، وأن كل مبدع يستحق الحماية؛ لذلك وُجدت قوانين الملكية الفكرية لمنع التجاوز على حقوق المبدعين. وبيّنت حرصها على تمكين منظومة حيوية للملكية الفكرية محليًّا وعالميًّا؛ وفق ركائز تعمل لتحقيق التميز في عمليات الملكية الفكرية وتعظيمها وتحسين احترامها، بالإضافة إلى تعزيز التأثير الدولي وقيادة المنظومة وتطوير التميز المؤسسي، التي من شأنها أن تسهم في دعم المجتمع المعرفي، ودعم الابتكار والإبداع، وتوفير بيئة محفزة تحمي هذا النتاج البشري الإبداعي، ورفع الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية بين المجتمع السعودي. وتأتي حملة "لعبة مكشوفة" استمرارًا لجهود الهيئة في توعية المجتمع بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية؛ لضمان استمرارية الإبداعات التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ يحترم الملكية الفكرية ومليء بالإبداعات البشرية. وأهابت الملكية الفكرية بالمواطنين والمقيمين، دعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية؛ من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي @SAIPKSA والبريد الإلكتروني [email protected]، والرقم المباشر لخدمة العملاء 9200021421، والإبلاغ عن كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمملكة.

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