انت الان تتابع حصيلة خسائر فيضانات تركيا.. وفاة 5 وفقدان 3 وتضرر 560 منزلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 11:55 صباحاً

‬أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم (الأربعاء)، وفاة شخصين أحدهما أجنبي وإصابة 5 وتضرر 560 مسكنًا و663 مكان عمل؛ جراء الفيضانات التي شهدتها مدينة إسطنبول، مساء أمس. من جهته، أوضح وزير الصحة فخر الدين قوجة أن 3 أشخاص آخرين توفوا، وفقد 3 آخرين في كيركلاريلي. وبيّن "قوجة" في كلمة ألقاها بمركز إدارة الكوارث والطوارئ بالمدينة، أن الأمطار الغزيرة بمناطق في القسم الأوروبي من المدينة، وصلت إلى 125 كيلوجرامًا لكل متر مربع. وشهدت ولاية كيركلاريلي شمال غرب تركيا، أمطارًا غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات ألحقت أضرارًا بالممتلكات والأرواح، وتسببت في حدوث سيول أدت إلى انجراف بعض الأشجار والأعمدة على الطرقات، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن المواطنين المفقودين.

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة خسائر فيضانات تركيا.. وفاة 5 وفقدان 3 وتضرر 560 منزلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.