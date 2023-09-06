رئيس رابطة الجامعات الإسلامية يلتقي رئيس جامعة القاهرة

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استقبل معالي رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، معالي رئيس جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، بالتزامن مع وقائع مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية المستضاف من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالعاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان: "تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية ومبادئ القانون الدولي"، وشارك فيه عددٌ من كبار علماء الشريعة الإسلامية، بينهم مفتون، كما شارك فيه رؤساء عددٍ من كبرى الجامعات في الدول العربية والإسلامية التي تفاعلت مع موضوع المؤتمر وأهمية الجهة المنظِّمة له بوصفها حلقة الوصل الأكاديمي من خلال مركزها كمنظمة دولية مختصة، كما شارك في فعاليات الحوار أكاديميون من جامعات غربية، ومراكز أبحاث دولية، ومتخصصون بارزون من خبراء القانون الدولي.

وتناول اللقاءُ عددًا من الموضوعات، ولا سيما ما يتعلق بتجَدُّد الخطاب الديني وموقفه من خضم السجال الكبير حول موضوع الحريَّات، وتحديداً على خلفية جرائم حرق نُسَخٍ من المصحف الشريف من قبل لفيف الكراهية والحقد، مع استعراض قيم الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع، والتي أرست الحق الإنساني في الحريات ولكن بضوابط المشروعية وعدم الانفلات والفوضى، ومن ذلك منع إثارة الأحقاد والكراهية بين الأمم والشعوب وتأجيج الصراع الحضاري تحت ذريعة حرية التعبير.