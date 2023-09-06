انت الان تتابع اختبأ في جهاز الهبوط بالطائرة.. شاهد ما حدث لمراهق قبيل الإقلاع من مطار أمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 1:23 مساءً

احتجزت الشرطة الأمريكية مراهقًا، بعد أن قفز فوق أسوار مطار مكسيكو سيتي الدولي، وتمكّن من الدخول في جهاز الهبوط أسفل طائرة ركاب كانت تنتظر الإقلاع. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث ظهر يوم الأحد الماضي، حين تسلق مراهق يدعى "قيصر"، سياج المطار. وأظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة "قيصر" وهو يركض عبر مدرج المطار باتجاه طائرة خطوط فولاريس الجوية المتوقفة، استعدادًا للإقلاع، وبعدها صعد إلى غرفة محركات هبوط الطائرة. وبسرعة تحركت مجموعة من حراس أمن المطار، نحو الطائرة المتوقفة. ويظهر الفيديو حيلة لجأ إليها رجال الأمن، حين أغروا "قيصر" بعلبة مشروب غازي؛ لمحاولة إقناعه بالخروج من الطائرة، حيث سلّمه أحد الحراس علبة المشروب، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا هو طلب المراهق مقابل مغادرته أم لا. وبالفعل نجحت الحيلة، حيث فتح "قيصر" العلبة على الفور وأخذ رشفة، قبل أن يبدأ في الخروج من غرفة محركات الهبوط. وحسب الصحيفة، تشكّ السلطات بأن المراهق ربما كان تحت تأثير مادة مخدرة، وسيخضع للفحص بشأنها. لكن الحراس أشاروا له بالانتظار؛ لأنهم كانوا يخشون أن يسقط وهو يحاول الخروج، وقام أحد عمال المطار بوضع سلم أمام جهاز الهبوط، وتمكن "قيصر" من الهبوط، ليتم توقيفه فورًا. وقال مطار مكسيكو سيتي الدولي في بيان: إن "قيصر" يخضع للتحقيق لتعريض حياته وحياة الركاب للخطر. وقال المطار: "بفضل التحرك السريع في الوقت المناسب من قبل السلطات، وشركة الطيران نفسها، أمكن منع وقوع حادث ربما كان له تداعيات أكبر وأخطر بكثير على الطائرة وركابها".

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