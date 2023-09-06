إصابة 9 جنود إسرائيليين بحادث قرب الحدود مع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إصابة 9 جنود من لواء غولاني بجروح متفاوتة، جراء حادث بين مركبتين عسكريتين في غلاف غزة.

وسائل إعلام إسرائيلية: حادث بين مركبتين عسكريتين في غلاف غزة وإصابة 9 جنود من لواء غولاني، اثنان منهم بجروح متوسطة.

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